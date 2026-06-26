Falscher Polizist in Wien noch vor Tat gefasst

Die Beamten hatten während des Telefonats nämlich ebenso Kontakt mit dem Opfer wie die Betrüger selbst, hörten mit und hatten somit den Überblick über den Betrugsversuch und das geplante Vorgehen. Verdacht schöpften die Täter dabei offenbar nicht: Denn als sich einer von ihnen, ein 48-Jähriger, auf den Weg zur Wohnung des Opfers machte, um Bares und Wertgegenstände „abzuholen und sicher zu verwahren“, sollte der Verdächtige sein Ziel gar nicht erst erreichen.