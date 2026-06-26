Wasser-Alarm! Tiroler Ort erlässt strenge Verbote

Pools nachfüllen, Gärten bewässern, Teiche befüllen oder Autos waschen – all das ist bis auf Widerruf verboten. Hintergrund ist der außergewöhnlich hohe Wasserverbrauch der vergangenen Tage, der die Wasserversorgung an ihre Grenzen gebracht hat. Laut Gemeinde soll so verhindert werden, dass die Trinkwasserversorgung und die Löschwasserreserve für die Feuerwehr gefährdet werden.