Wasser-Alarm! Tiroler Ort erlässt strenge Verbote

Die Gemeinde Zirl in Tirol steht vor einem akuten Wasserproblem: Wegen anhaltender Hitze, Trockenheit und des enorm hohen Wasserverbrauchs ist ein Hochbehälter leer gelaufen. Die Feuerwehr kämpft derzeit darum, die Versorgung wiederherzustellen. Gleichzeitig greift der Ort im Bezirk Innsbruck-Land mit drastischen Sparmaßnahmen durch.
Pools nachfüllen, Gärten bewässern, Teiche befüllen oder Autos waschen – all das ist bis auf Widerruf verboten. Hintergrund ist der außergewöhnlich hohe Wasserverbrauch der vergangenen Tage, der die Wasserversorgung an ihre Grenzen gebracht hat. Laut Gemeinde soll so verhindert werden, dass die Trinkwasserversorgung und die Löschwasserreserve für die Feuerwehr gefährdet werden.
Wassersparen und Wasser abkochen
Da der Hochbehälter Schlossbach leer gelaufen ist, wird empfohlen, Leitungswasser vor dem Trinken oder der Zubereitung von Speisen einmal sprudelnd abzukochen. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz, um den Behälter mit Trinkwasser wieder zu befüllen.
Die Gemeindeführung appelliert eindringlich an alle Bürger, Wasser nur für unbedingt notwendige Zwecke zu verwenden. Auch öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbad, Sportplatz und Grünanlagen müssen die strengen Vorgaben einhalten. Wann die Maßnahmen aufgehoben werden können, ist derzeit noch offen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.