Hitze? „Muss lachen, dass Europäer sich aufregen“

Fans müssen mehr leiden als die Fahrer

Sein Teamkollege Isack Hadjar gehört ebenfalls zur Fraktion, die noch keine guten Erfahrungen mit den Kühlwesten gesammelt hat. „Es hilft wirklich gut, für zehn Minuten. Dann ist es wieder warm“, sagte der Franzose. Richtig heiß werde es sowieso nur, wenn das Auto steht. „Wenn wir fahren, ist es nicht so schlimm. Mit dem offenen Cockpit haben wir eine gute Klimaanlage“, betonte Hadjar. Es gibt mit Oscar Piastri aber auch Piloten, die auf das Kühlsystem setzen. „Wenn das System gut funktioniert, kann es ein wenig helfen“, sagte der McLaren-Fahrer, der sich mit Saunagängen im Vorfeld akklimatisiert hatte. Ein kompletter Gamechanger sei es aber auch nicht.