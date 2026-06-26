Mann niedergestochen: Hintergründe weiter unklar

Mitbewohner hörte laute Geräusche

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von einem Mitbewohner. Dieser hatte nach bisherigen Erkenntnissen lediglich „laute Geräusche gehört“ und befand sich während der Attacke offenbar nicht im selben Raum. Bei der Wohnung handelt es sich laut Polizei um eine Wohngemeinschaft.