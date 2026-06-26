Schwester bedroht, dann fand Polizei Waffenarsenal

Zunächst war der Notruf bei der Polizei Niederösterreich eingegangen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der mutmaßlichen Tatwaffe nicht um eine echte Pistole, sondern um eine Airsoft-Waffe gehandelt haben soll. Ein 22-jähriger Österreicher steht im Verdacht, seine Schwester damit bedroht und deren Freund leicht verletzt zu haben.