Schwester bedroht, dann fand Polizei Waffenarsenal

Ein heftiger Familienstreit in Wien-Hietzing hat am Donnerstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann habe im Zuge eines Streits zwischen Geschwistern zu einer Schusswaffe gegriffen. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Wiener Polizei aus und sicherten das Wohnhaus von außen.
Zunächst war der Notruf bei der Polizei Niederösterreich eingegangen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der mutmaßlichen Tatwaffe nicht um eine echte Pistole, sondern um eine Airsoft-Waffe gehandelt haben soll. Ein 22-jähriger Österreicher steht im Verdacht, seine Schwester damit bedroht und deren Freund leicht verletzt zu haben.
Verdächtiger wurde telefonisch kontaktiert
Noch vor dem Eintreffen der Beamten hatte der Verdächtige die Wohnung verlassen. Die Polizei konnte ihn jedoch telefonisch erreichen. Wenig später stellte sich der Mann freiwillig auf einer Polizeiinspektion.
Waffenarsenal in Wohnung entdeckt
Nach den Einvernahmen sprachen die Beamten gegen den 22-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung machten die Ermittler einen brisanten Fund: Mehrere Waffen, Schusswaffen und Munition wurden sichergestellt. Zudem stießen die Beamten auf manipulierte pyrotechnische Gegenstände, die nach Rücksprache mit Sprengstoffexperten ebenfalls beschlagnahmt wurden.
Der 22-Jährige wurde wegen des Verdachts der Nötigung, der Körperverletzung sowie nach dem Waffen- und Pyrotechnikgesetz angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.