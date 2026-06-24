Nächster Justiz-Hammer: Gebühr für Gerichtsurteile

Erst im Vorjahr sind die Gerichtskosten saftig erhöht worden – mit dem Budgetbegleitgesetz, das am 7. Juli im Parlament beschlossen werden soll, kommen die nächsten Brocken auf die rechtssuchende Bevölkerung zu: „Urteilsausfertigungen sollen verrechnet werden“, ist Kärntens Anwaltskammerpräsident Bernhard Fink entsetzt, „wie der Zugang zum Recht massiv gefährdet wird“. Die Rechtsanwälte seien von diesem Vorschlag binnen weniger Tage überrascht worden, die Begutachtungsfrist endete kurzfristig am Sonntag.