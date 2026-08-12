Zoff mit Mieter: 70-Jähriger holte sein Gewehr

Eine Räumungsklage läuft, doch Dienstagabend eskalierte die Situation zwischen einem Vermieter und seinem Mieter in Radenthein: Der 70-Jährige holte sein Gewehr.
Konflikte dürfte es zwischen einem 70-jährigen Vermieter und seinem Mieter schon länger gegeben haben; eine Räumungsklage durch das Bezirksgericht ist anhängig. Doch Dienstagabend gegen 20 Uhr eskalierte die Situation in Radenthein: Der 70-Jährige soll in seinem Haus seinen 48-jährigen Mieter mit einer Langwaffe bedroht haben, um der Räumungsklage Nachdruck zu verleihen.
Dem Tatverdächtigen wurde das Kleinkalibergewehr samt Munition vorläufig abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.
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