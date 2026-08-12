Zoff mit Mieter: 70-Jähriger holte sein Gewehr

Konflikte dürfte es zwischen einem 70-jährigen Vermieter und seinem Mieter schon länger gegeben haben; eine Räumungsklage durch das Bezirksgericht ist anhängig. Doch Dienstagabend gegen 20 Uhr eskalierte die Situation in Radenthein: Der 70-Jährige soll in seinem Haus seinen 48-jährigen Mieter mit einer Langwaffe bedroht haben, um der Räumungsklage Nachdruck zu verleihen.