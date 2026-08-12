Im Seebad fehlt sogar das Wasser zum Rutschen

„Wir können das Haftungsrisiko als Gemeinde einfach nicht eingehen“, so Wendtner. Vor Ort würde ein Hilfsbademeister sicherstellen, dass sich die Gäste an das Rutschverbot auch halten. Wie sind die Reaktionen? „Die Situation ist sehr unangenehm. Vor allem Familien mit Kindern sind natürlich enttäuscht. Wenn man die Gründe aber erklärt, reagieren die meisten verständnisvoll“, erzählt der Ortschef. Der Sprungturm ist von der Sperre übrigens nicht betroffen. Seit acht Jahren ist Wendtner im Amt, an eine ähnliche Situation kann er sich nicht erinnern. „Bekannte von mir haben Badeplätze am See, da ist der Wasserrückgang dramatisch“.