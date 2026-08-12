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Sturz und Überschläge

Reifenplatzer: Rennradfahrer erlitt mehrere Brüche

Tirol
12.08.2026 08:49
Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).
Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).(Bild: Krone-Collage/Kerschbaummayr Werner, Birbaumer Christof, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall am Dienstagabend in Sölden im Tiroler Ötztal: Ein Rennradfahrer (52) kam auf einer abschüssigen Bergstraße aufgrund eines Reifenplatzers zu Sturz. Nach mehreren Überschlägen blieb der Mann schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er erlitt mehrere Knochenbrüche.

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Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 18.30 Uhr. Der 52-jährige Deutsche aus dem Landkreis Biberach (Baden-Württemberg) war mit seinem Rennrad auf der Hochsöldenstraße talwärts unterwegs. „Während der Fahrt platzte plötzlich der Hinterreifen seines Fahrrads. Der 52-Jährige geriet dadurch ins Schleudern und kam zu Sturz“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Hobbysportler überschlug sich mehrmals
Nach Angaben der Ermittler überschlug sich der Rennradfahrer daraufhin mehrmals, ehe er schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn zu liegen kam. Eine unbeteiligte Radfahrerin hielt an, leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 52-Jährige erlitt bei dem verheerenden Sturz mehrere Frakturen im Rippen- und Schulterbereich. Die alarmierte Rettung versorgte den Schwerverletzten vor Ort und brachte ihn anschließend in Begleitung eines Notarztes zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams.

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