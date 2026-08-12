Reifenplatzer: Rennradfahrer erlitt mehrere Brüche

Schrecklicher Unfall am Dienstagabend in Sölden im Tiroler Ötztal: Ein Rennradfahrer (52) kam auf einer abschüssigen Bergstraße aufgrund eines Reifenplatzers zu Sturz. Nach mehreren Überschlägen blieb der Mann schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er erlitt mehrere Knochenbrüche.
Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 18.30 Uhr. Der 52-jährige Deutsche aus dem Landkreis Biberach (Baden-Württemberg) war mit seinem Rennrad auf der Hochsöldenstraße talwärts unterwegs. „Während der Fahrt platzte plötzlich der Hinterreifen seines Fahrrads. Der 52-Jährige geriet dadurch ins Schleudern und kam zu Sturz“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Hobbysportler überschlug sich mehrmals
Nach Angaben der Ermittler überschlug sich der Rennradfahrer daraufhin mehrmals, ehe er schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn zu liegen kam. Eine unbeteiligte Radfahrerin hielt an, leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.
Der 52-Jährige erlitt bei dem verheerenden Sturz mehrere Frakturen im Rippen- und Schulterbereich. Die alarmierte Rettung versorgte den Schwerverletzten vor Ort und brachte ihn anschließend in Begleitung eines Notarztes zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams.
Todesdrama um 18-Jährigen
Ein tragischer Unfall hatte sich bereits am späten Montagnachmittag im Tiroler Unterland ereignet: Ein 18-jähriger Rennradfahrer verlor in Kramsach (Bezirk Kufstein) auf einer abschüssigen Landesstraße die Kontrolle und krachte mit voller Wucht gegen eine Felswand. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.