Franz Josef Baur rechnet mit Perfektionswahn ab

Abrechnung mit sich selbst

Besonders persönlich wurde das Projekt für den Wahlwiener allerdings erst während der Arbeit. Denn der Künstler zeigt nicht nur mit dem Finger auf andere, sondern nimmt sich selbst ebenso ins Visier. „Ich war und bin selbst Teil dieses Kults. ,The Cult of Perfection‘ ist kein Urteil über andere – sondern eine Abrechnung mit mir selbst“, erklärt er offen. Dabei geht es ihm vor allem um die Frage, wie viel von der eigenen Persönlichkeit übrig bleibt, wenn man ständig versucht, Erwartungen anderer zu erfüllen. „Vielleicht ist der radikalste Akt unserer Zeit, nicht perfekt werden zu wollen. Vielleicht besteht die größte Freiheit darin, den Mut zu haben, einfach Mensch zu bleiben“, so Baur.