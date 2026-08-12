Behindertenparkplatz vor Kirche ist gehörig schief

Ordentliche Schieflage herrscht vor der Kirche im Salzburger Stadtteil Gnigl. Dort wurde der Behindertenparkplatz in eine steile Straße verlegt. Sicheres Halten und Aussteigen für Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, ist schier unmöglich. Ein Pfarrgemeinderat kämpft für eine bessere Lösung ...
„Menschen müssen es sicher in die Kirche schaffen“, ist Albert Preims, Pfarrgemeinderatsobmann in Salzburg-Gnigl, noch immer schockiert über den Behindertenparkplatz vor seinem Barockjuwel. Viele der Besucher seien nicht sehr mobil und müssen in einem Gefälle parken. „Vor allem Ältere wollen in die Kirche. Bei diesem Parkplatz haut ihnen aber der Rollstuhl ab.“
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