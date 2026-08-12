Behindertenparkplatz vor Kirche ist gehörig schief

„Menschen müssen es sicher in die Kirche schaffen“, ist Albert Preims, Pfarrgemeinderatsobmann in Salzburg-Gnigl, noch immer schockiert über den Behindertenparkplatz vor seinem Barockjuwel. Viele der Besucher seien nicht sehr mobil und müssen in einem Gefälle parken. „Vor allem Ältere wollen in die Kirche. Bei diesem Parkplatz haut ihnen aber der Rollstuhl ab.“