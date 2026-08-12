Betrunkener E-Scooter-Fahrer nach Sturz bewusstlos

Alkoholisiert im Straßenverkehr – da kommt es leicht zu einem Fahrfehler. Ein 51-Jähriger stürzte und blieb bewusstlos liegen. Der Verletzte musste ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.
Stark alkoholisiert war ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, als er seinen E-Scooter am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Unterburger Straße in der Gemeinde St. Kanzian vom sogenannten Kreisverkehr „Jakosch“ in Richtung Terrassenweg lenkte. Wegen eines Fahrfehlers stürzte er und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen.
Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer bemerkte den Bewusstlosen und setzte die Rettungskette in Gang. Währenddessen kam der Unfalllenker wieder zu Bewusstsein. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest an Ort und Stelle verlief positiv. Der Mann wird angezeigt.
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