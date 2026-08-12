Betrunkener E-Scooter-Fahrer nach Sturz bewusstlos

Stark alkoholisiert war ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, als er seinen E-Scooter am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Unterburger Straße in der Gemeinde St. Kanzian vom sogenannten Kreisverkehr „Jakosch“ in Richtung Terrassenweg lenkte. Wegen eines Fahrfehlers stürzte er und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen.