USA: KI-Boom treibt Stromverbrauch in Rekordhöhe

Der KI-Boom und die fortschreitende Elektrifizierung treiben den Stromverbrauch in den USA in den kommenden Jahren auf immer neue Rekordwerte. Die Nachfrage werde vom bisherigen Höchstwert von 4195 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2025 auf 4268 TWh in diesem und 4391 TWh im nächsten Jahr klettern, teilte die US-Energiebehörde EIA am Dienstag in ihrer Energieprognose mit.