Der Supercup versetzt Salzburg in Ausnahmezustand

Die Siegertrophäe, die seit 2006 vergeben wird, wiegt 12,2 Kilogramm und ist 58 Zentimeter hoch. Das Gewinnerteam darf das Original aber nicht behalten. Erlaubt ist lediglich die Anfertigung einer Nachbildung, die jedoch nur 80 Prozent der Originalgröße haben darf. Medaillen gibt’s indes auch für das Schiri-Team um den Somalier Omar Artan. Der wurde bei der WM aufgrund des Vorwurfs ausgeschlossen, mit mutmaßlichen Terroristen in Verbindung zu stehen. „Es war eine harte Zeit“, gab er nun zu Protokoll und dankte für die Möglichkeit, das Spiel in Salzburg zu leiten. „Ich hatte Glück, habe aber auch hart gearbeitet. Hier zu sein, macht mich stolz.“ Auch er weiß um die Besonderheit dieses Spieles in Salzburg.