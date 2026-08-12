Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hohe Terror-Gefahr“

Der Supercup versetzt Salzburg in Ausnahmezustand

Fußball International
12.08.2026 07:39
Der Champions-League-Sieger PSG gastiert in Salzburg.
Der Champions-League-Sieger PSG gastiert in Salzburg.(Bild: AP/Emma Da Silva)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Hunderte Millionen vor Fernsehern, 30.000 im Stadion - Salzburgs Mega-Duell zieht Fans in den Bann, zugleich droht aber eine „hohe Terror-Gefahr“ …

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Salzburg hat schon viele besondere Spiele erlebt. Die Heldentat der Austria in den 90er-Jahren etwa gegen den portugiesischen Topklub Sporting um Luis Figo. Epische Auftritte in der Champions League gegen Liverpool, Milan oder den FC Bayern. Und natürlich drei Spiele im Rahmen der Heim-EURO 2008.

In über 100 Ländern zu sehen
Der heute stattfindende UEFA Supercup zwischen Paris Saint-Germain, Gewinner der Fußball-Königsklasse, und Europa-League-Triumphator Aston Villa stellt all das aber locker in den Schatten. Salzburg befindet sich aufgrund des Mega-Spiels, das in über 100 Ländern live übertragen wird und Hunderte Millionen TV-Zuschauer sowie rund 30.000 Fans im Stadion begeistern soll, im Ausnahmezustand.

Rund 800 Polizisten sind heute im Einsatz. (Symbolbild)
Rund 800 Polizisten sind heute im Einsatz. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)

Das Sicherheitsaufgebot ist so groß wie noch nie, Polizisten aus den umliegenden Bundesländern wurden angefordert. Wie viele im Einsatz sind? Dazu wollte sich die Exekutive aus einsatztaktischen Gründen nicht näher äußern. Die „Krone“ erfuhr allerdings, dass es rund 800 sein sollen. Landespolizeidirektor Bernhard Rausch erklärte: „Wir haben aktuell eine abstrakt hohe Terrorgefahr. Es ist der Zeit geschuldet, hier entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.“

Die Red Bull Arena ist heute Schauplatz des Supercups
Die Red Bull Arena ist heute Schauplatz des Supercups(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Macron eingeladen
Die Bullen-Arena wurde großräumig abgeriegelt. Welche Prominenten zum Spiel kommen, ist noch unklar. Hier hüllt sich der Verband in Schweigen. Klar ist, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeladen wurde. Ihn zeichnet eine hohe Sport-Affinität aus, vor Kurzem war er Gast bei der Tour de France. Zu rechnen ist auch mit royalem Glanz: Prinz William ist eingefleischter Fan der „Villans“ und war Ende Mai in Istanbul dabei, als seine Lieblinge durch ein 3:0 gegen Freiburg die Europa League gewannen. Nur allzu gerne würde er einen weiteren Titelgewinn der Seinen live miterleben. Zumal der bislang einzige Supercup-Sieg des englischen Klubs mehr als 43 Jahre her ist - damals war William gerade einmal wenige Monate alt.

Lesen Sie auch:
PSG und Aston Villa treffen im Supercup aufeinander!
Topspiel in Salzburg
Supercup: PSG gegen Aston Villa, LIVE ab 21 Uhr
12.08.2026
Wegen dem Supercup
Salzburg rüstet sich für den Fan-Ansturm
12.08.2026

Die Siegertrophäe, die seit 2006 vergeben wird, wiegt 12,2 Kilogramm und ist 58 Zentimeter hoch. Das Gewinnerteam darf das Original aber nicht behalten. Erlaubt ist lediglich die Anfertigung einer Nachbildung, die jedoch nur 80 Prozent der Originalgröße haben darf. Medaillen gibt’s indes auch für das Schiri-Team um den Somalier Omar Artan. Der wurde bei der WM aufgrund des Vorwurfs ausgeschlossen, mit mutmaßlichen Terroristen in Verbindung zu stehen. „Es war eine harte Zeit“, gab er nun zu Protokoll und dankte für die Möglichkeit, das Spiel in Salzburg zu leiten. „Ich hatte Glück, habe aber auch hart gearbeitet. Hier zu sein, macht mich stolz.“ Auch er weiß um die Besonderheit dieses Spieles in Salzburg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
12.08.2026 07:39
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Emmanuel MacronPrinz William
SalzburgLiverpool
Sporting LissabonAston VillaChampions LeagueFC Bayern MünchenUEFA
Supercup
AusnahmezustandTopklubSport
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
112.256 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
100.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.081 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1731 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1359 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1059 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Mehr Fußball International
Hummels außer sich:
„Einer der größten Skandale in der Geschichte“
„Trostpreis“ für Sturm
Traum geplatzt, Ingolitsch geht dennoch „Herz auf“
Was Olivier erwartet
Die Familie fieberte beim Bröndby-Deal vor Ort mit
„Hohe Terror-Gefahr“
Der Supercup versetzt Salzburg in Ausnahmezustand
Affengruber-Wechsel?
„Man weiß im Fußball nie, wie schnell es geht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf