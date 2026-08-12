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Kronprinzessin Amalia stahl Königin Mary die Show

Royals
12.08.2026 08:41
Kronprinzessin Amalia überstrahlte bei der Eröffnungsfeier der FEI Championships in Aachen alle ...
Kronprinzessin Amalia überstrahlte bei der Eröffnungsfeier der FEI Championships in Aachen alle – selbst Königin Mary, die als Überraschungast vorbeischaute.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Royaler Glanz in Aachen! Zur großen Eröffnungsfeier der FEI Championships trafen am Dienstagabend gleich vier Königshäuser aufeinander. Der Star des Abends war aber eindeutig sie – Kronprinzessin Amalia der Niederlande!

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Schon am Dienstagnachmittag bewies Amalia ja, dass sie es weiß, mit ihren Looks zu verzaubern. Am Eröffnungsabend des großen Reitsportevents in Aachen legte die 22-Jährige aber noch ein Schäufelchen drauf.

Absolut königlicher Auftritt!
In einem grün-weiß gestreiften Kleid von Nina Blanc sah die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima nämlich nicht nur fantastisch aus, sie bewies auch, dass sie als Königin der Niederlande einmal eine fantastische Figur machen wird!

Amalia trug an diesem Abend ein grün-weiß gestreiftes Kleid, das sie mit grünen Accessoires ...
Amalia trug an diesem Abend ein grün-weiß gestreiftes Kleid, das sie mit grünen Accessoires kombinierte.(Bild: APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin)

Die Accessoires hatte Amalia perfekt auf ihr wunderbares Sommerdress abgestimmt. Die grüne Clutch stammte von Elie Saab, die ebenfalls smaragdfarbenen High Heels, in denen die Kronprinzessin elegant über den Rasen schritt, von Gianvito Rossi. Dazu kombinierte sie funkelnde Ohrringe mit Diamanten und Smaragden.

Ein kleiner Ascot-Moment durfte in Aachen nicht fehlen: Kronprinzessin Amalia fuhr mit der ...
Ein kleiner Ascot-Moment durfte in Aachen nicht fehlen: Kronprinzessin Amalia fuhr mit der Kutsche vor.(Bild: APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin)
In High Heels über den Rasen gehen? Für Amalia kein Problem!
In High Heels über den Rasen gehen? Für Amalia kein Problem!(Bild: APA-Images / Action Press / Royal Press Europe)

Mary schaute überraschend vorbei
So viel war an diesem Abend also fix: Amalia überstrahlte an diesem Abend einfach alle. Selbst Überraschungsgast Königin Mary, die in Aachen ohne vorherige Ankündigung vorbeischaute. Dabei sorgte die Ehefrau von König Frederik von Dänemark in ihrem gepunkteten Look von Diane von Furstenberg für einen kleinen „Pretty Woman“-Moment. 

Auf der Tribüne herrschte bei den Royal-Ladys dann beste Stimmung. Amalia und Mary unterhielten sich blendend, lachten, scherzten und staunten. Und auch mit Prinzessin Elena von Spanien unterhielt sich die niederländische Kronprinzessin blendend, wie Fotos zeigen.

Mary und Amalia plauderten und lachten und genossen den tollen Abend.
Mary und Amalia plauderten und lachten und genossen den tollen Abend.(Bild: APA-Images / Action Press / Royal Press Europe)
Auch mit Elena von Spanien unterhielt sich Amalia blendend.
Auch mit Elena von Spanien unterhielt sich Amalia blendend.(Bild: APA-Images / Action Press / Royal Press Europe)

Schwerer Reitunfall
Kronprinzessin Amalia gilt als echte Pferdenärrin, musste im letzten Sommer aber auch die Schattenseiten des Sports am eigenen Leib erfahren. Die 22-Jährige stürzte von ihrem Pferd „Mojito“ und erlitt einen Oberarmbruch, der operiert werden musste. Das war freilich auch in Aachen Thema, wie die „Bild“-Zeitung berichtete.

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Denn auf Nachfrage des Printen-Königs Hermann Bühlbecker zeigte Amalia ihren linken Oberarm. „Ich hatte sie gefragt,w ie es ihr nach ihrem Reitunfall vergangenes Jahr geht, und sie zeigte mir ihre lange Narbe am Arm“, verriet dieser der deutschen Zeitung.

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