Kronprinzessin Amalia stahl Königin Mary die Show

Mary schaute überraschend vorbei

So viel war an diesem Abend also fix: Amalia überstrahlte an diesem Abend einfach alle. Selbst Überraschungsgast Königin Mary, die in Aachen ohne vorherige Ankündigung vorbeischaute. Dabei sorgte die Ehefrau von König Frederik von Dänemark in ihrem gepunkteten Look von Diane von Furstenberg für einen kleinen „Pretty Woman“-Moment.