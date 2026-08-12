„Man weiß im Fußball nie, wie schnell es geht“

Österreich verabschiedete sich mit einem klaren 0:3 gegen Rodri und Co. im Sechzehntelfinale. Affengruber kam bei der WM nicht zum Einsatz, das Turnier sei aber ein großartiges Erlebnis gewesen. Er könne vom Monat in Nordamerika sehr viel mitnehmen – fußballerisch wie menschlich. „Wir haben eine richtig gute Gruppe gehabt, in der man von jedem Einzelnen viel lernen kann, speziell als junger Spieler, der noch bei keinem solchen Turnier dabei war.“ Von Abwehrkollege Alaba etwa könne man sich sehr viel abschauen.