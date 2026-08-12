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Nach Nutzerkritik

Spotify führt Kennzeichnung für KI-Profile ein

Digital
12.08.2026 08:48
KI-Profile sollen von Empfehlungen ausgeschlossen werden.
KI-Profile sollen von Empfehlungen ausgeschlossen werden.(Bild: AFP/MICHAEL M. SANTIAGO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Musikstreaming-Dienst Spotify will zukünftig Profile von Interpreten kennzeichnen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden. Mit dem sogenannten „AI-Persona“-Label soll für Hörer ab Mitte September transparenter werden, ob es sich um eine echte Person handelt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

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Nutzer hatten Besorgnis über Profile geäußert, die menschlich wirken, hinter denen jedoch KI-generierte Figuren stehen. Die Kennzeichnung soll auf Bannern, in den Profilbeschreibungen, in den Suchergebnissen sowie in Playlists zu sehen sein.

Profilbetreiber können ab Dienstag selbst angeben, ob dahinter eine KI-Figur steht. Zudem will Spotify Profile überprüfen, die fotorealistische, KI-generierte Bilder verwenden. Als KI-Figuren eingestufte Profile werden standardmäßig nicht mehr in redaktionellen oder algorithmischen Empfehlungen berücksichtigt, es sei denn, Nutzer folgen diesen Kunstfiguren.

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Betroffene Account-Inhaber sollen bei einer Einstufung durch Spotify benachrichtigt werden und können dagegen Widerspruch einlegen. Die Kennzeichnung bezieht sich dem Unternehmen zufolge auf die öffentliche Identität des Profils und nicht darauf, wie die Musik produziert wurde.

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