Online-Handel stöhnt unter Verpackungsverordnung

Erste Online-Händler stellen EU-Versand ein

Erste, vor allem kleine Online-Händler stellen ihren EU-Versand ein. Der Handarbeits-Onlineshop „Les filles du cœur“ versendet vorerst nur noch nach Deutschland und Österreich. „Da wir diese Veränderungen noch nicht vollständig umsetzen können, haben wir uns entschieden, den Versand in der EU vorübergehend zu pausieren, anstatt einen Fehler zu machen“, heißt es auf dem Instagram-Account des Händlers.