Fähre zwischen Bali und Lombok auf Grund gelaufen

Letztes Fährunglück erst Anfang August

Erst Anfang August war eine Fähre mit mehr als 270 Menschen an Bord auf dem Weg von Java nach Sulawesi in Brand geraten. Viele Passagiere wurden gerettet, jedoch gab es mehrere Tote und Dutzende Vermisste. Im Juli vergangenen Jahres war eine Fähre zwischen Java und Bali gesunken. Fast 20 Menschen starben, 16 weitere gelten bis heute als vermisst.