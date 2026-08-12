114 Passagiere an Bord
Fähre zwischen Bali und Lombok auf Grund gelaufen
Zwischen den beliebten indonesischen Inseln Bali und Lombok ist eine Fähre mit 131 Menschen an Bord in Brand geraten.
Die „Putri Yasmin“ war Mittwochfrüh auf dem Weg von der Hafenstadt Padang Bai mit 114 Passagieren und 17 Crew-Mitgliedern nach Lembar auf der Nachbarinsel unterwegs, als auf der Fahrt durch die Lombokstraße plötzlich das Feuer ausbrach.
Keine Todesopfer
Eine großangelegte Rettungsaktion lief an, mehrere Schiffe und ein Hubschrauber wurden zur Unglücksstelle geschickt. Die Betroffenen wurden von dem Schiff evakuiert. Bisher gibt es keine Todesopfer. Ob Menschen verletzt wurden, war nicht bekannt.
Bilder des Fährunglücks:
Löste Lkw den Brand aus?
Nach Berichten lokaler Medien könnte der Brand von einem Lastwagen an Bord ausgegangen sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Ein Sprecher der indonesischen Marineeinheit auf Lombok erklärte, auf der Fähre sei der Strom ausgefallen, zudem sei sie auf Grund gelaufen und nicht mehr fahrbereit.
Die Strecke Padang Bai-Lembar verbindet Bali und Lombok und wird auch von Urlaubern genutzt, die zwischen den beiden beliebten Reisezielen wechseln. Im Inselstaat Indonesien kommt es immer wieder zu Fährunglücken, teilweise mit vielen Toten.
Letztes Fährunglück erst Anfang August
Erst Anfang August war eine Fähre mit mehr als 270 Menschen an Bord auf dem Weg von Java nach Sulawesi in Brand geraten. Viele Passagiere wurden gerettet, jedoch gab es mehrere Tote und Dutzende Vermisste. Im Juli vergangenen Jahres war eine Fähre zwischen Java und Bali gesunken. Fast 20 Menschen starben, 16 weitere gelten bis heute als vermisst.
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