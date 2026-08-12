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Moorboden wie Schwamm

Trockenheit zerstört die Straßen dieser Gemeinde

Salzburg
12.08.2026 08:00
Bürgermeisterin Cornelia Ecker begutachtet die Schäden auf den Straßen ihrer Gemeinden. ...
Bürgermeisterin Cornelia Ecker begutachtet die Schäden auf den Straßen ihrer Gemeinden. Reparaturen werden heuer teuer.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Die Zeit drängt! Austrocknende Moorböden rund um Bürmoos in Salzburg sorgen für immer mehr Schäden an den Straßen der Gemeinde. Das Budget für die Reparaturen wird sich im heurigen Jahr voraussichtlich verdoppeln: Eine Million Euro werden notwendig! 

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Die anhaltende Trockenheit lässt die Straßen in Bürmoos immer weiter absinken. „Das liegt am Moorboden, der wie ein Schwamm ist. Ist es zu trocken, zieht er sich zusammen und Straßen geben nach“, erklärt Bürgermeisterin Cornelia Ecker (SPÖ). Sollte es einmal zu nass werden, passiert genau das Gegenteil. Der Boden dehnt sich aus und die Straßen werden ebenfalls kaputt.

Die Gemeinde muss wahrscheinlich eine Million Euro in die Straßen investieren.
Die Gemeinde muss wahrscheinlich eine Million Euro in die Straßen investieren.(Bild: Markus Tschepp)

Normalerweise hat die Gemeinde 500.000 Euro fix im Budget für diese Art der Reparaturen eingeplant. Heuer rechnet die Ortschefin aber mit dem Doppelten. „Das wird nicht einfach werden, denn wir haben ein angespanntes Budget, aber ich bleibe optimistisch“, so Ecker. Dabei drängt die Zeit. Noch vor dem Winter müssen die gröbsten Schäden behoben sein.

Zitat Icon

Wir müssen die Schäden schnell herrichten. Denn wenn es im Winter in die bereits vorhandenen Risse hinein friert, hätten wir einen Super-Gau. 

Bürgermeisterin Cornelia Ecker

Bild: Markus Tschepp

Denn wenn ein feuchter und kalter Winter kommen sollte, verschlimmert das die Situation weiter. „Das wäre der Super-Gau.“Welche Straßen werden zuerst saniert?Nach der Erfassung der gesamten Schäden – es werden wohl zehn bis 20 Straßenzüge betroffen sein – folgen schwere Entscheidungen. Welche Schäden werden zuerst repariert? Welche müssen warten? Fix Instand gesetzt wird etwa der Gehsteig beim Kindergarten. Alle zwei Wochen werden dort Schäden mit Kaltbeton provisorisch behoben. Nach nur wenigen Tagen sind allerdings schon wieder neue Risse zu sehen. Die gesamte Fläche senkt sich weiter ab.

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Nicht nur auf den Straßen kämpft die Gemeinde. „Bei der momentanen Hitze können wir unseren Veranstaltungssaal mit seinen großen Glasflächen nicht mehr nützen und nicht vermieten. Wir bekommen jetzt ein Angebot für eine Klimaanlage“, so die Ortschefin. Eine kleine kommt schon im Kindergarten zum Einsatz.

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