Trockenheit zerstört die Straßen dieser Gemeinde

Denn wenn ein feuchter und kalter Winter kommen sollte, verschlimmert das die Situation weiter. „Das wäre der Super-Gau.“Welche Straßen werden zuerst saniert?Nach der Erfassung der gesamten Schäden – es werden wohl zehn bis 20 Straßenzüge betroffen sein – folgen schwere Entscheidungen. Welche Schäden werden zuerst repariert? Welche müssen warten? Fix Instand gesetzt wird etwa der Gehsteig beim Kindergarten. Alle zwei Wochen werden dort Schäden mit Kaltbeton provisorisch behoben. Nach nur wenigen Tagen sind allerdings schon wieder neue Risse zu sehen. Die gesamte Fläche senkt sich weiter ab.