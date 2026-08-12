Nach Sonnenfinsternis folgen viele Sternschnuppen

Wenn kleine Engel die Himmelskerzen putzen

Dazu kennt der Sternwartenleiter auch eine Sage: „Schnuppen ist ein altes Wort für Putzen. Früher hat man geglaubt, dass die Engel die Himmelskerzen putzen. Wenn man eine Sternschnuppe gesehen hat, wusste man: Ein Engel ist in der Nähe, weil beim Putzen ein Docht dieser Himmelskerzen heruntergefallen ist.“ Alle Informationen für die Führung in der Sternwarte St. Kanzian am Klopeiner See finden Sie hier.