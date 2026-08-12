Traum geplatzt, Ingolitsch geht dennoch „Herz auf“

„Trostpreis“ Europa League

Wie im Vorjahr geht das europäische Abenteuer für die Grazer mit acht Spielen in der Europa-League-Ligaphase weiter. „Wir können den Kopf trotzdem oben lassen und stolz auf uns sein, weil wir ein sehr gutes Spiel gegen einen extrem starken Gegner gemacht haben und wir in der Europa League sind“, sagte Jacob Peter Hödl. Der 19-Jährige war im Offensivspiel der Grazer – ohne Spielmacher Otar Kiteishvili – erneut ein Aktivposten. Die Europa League bezeichnete der Youngster aber als „Trostpreis“, das Ziel sei schon die Champions League gewesen.