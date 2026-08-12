Um Europas Thron und ersten Schritt zu Olympia

Timo Hammarberg und Tim Berger, Österreichs Beach-Hoffnungen für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles, starten am Mittwoch in Polen in die Europameisterschaft. Routinier Alex Horst ist bereits zum 19. Mal dabei – aber diesmal mit dem nächsten neuen Partner: Christoph Dressler.
Auf der World Tour waren sie zuletzt beim ranghöchsten Elite-16-Turnier in Rio starke Vierte. Ab Mittwoch fighten Österreichs Beachvolleyball-Jungstars Timo Hammarberg (22) und Tim Berger (21) in Stare Jablonki, wo es gegen Kantor/Lejawa (Pol) losgeht, um Europas Thron.
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