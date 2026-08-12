Brand im Kraftwerk: Brennender Wechselrichter

„Die Kelag-Bereitschaftsgruppe war bereits vor Ort und erwartete die Feuerwehren. Die beiden Mitarbeiter lotsten unsere Einsatzkräfte gezielt durch das Gebäude - direkt zum Brandherd. Dadurch konnte ohne wertvollen Zeitverlust mit der Brandbekämpfung begonnen werden“, so die FF Flattach-Fragant. Rasch konnte der Brand mittels CO₂-Löscher unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.