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Technischer Defekt

Brand im Kraftwerk: Brennender Wechselrichter

Kärnten
12.08.2026 06:45
Im Kraftwerk Innerfragant war in der Nacht auf Mittwoch ein Wechselrichter in Brand geraten.
Im Kraftwerk Innerfragant war in der Nacht auf Mittwoch ein Wechselrichter in Brand geraten.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Flattach-Fragant)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Sirenen schrillten um 2 Uhr in der Früh in Flattach: Beim Kraftwerk Innerfragant war es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand gekommen. Feuerwehren und Kelag rückten rasch an.

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In der Nacht auf Mittwoch, um 2.05 Uhr, schrillten bei den Feuerwehren Flattach-Fragant und Obervellach die Sirenen: Brandeinsatz! Beim Gleichrichterschaltschrank im Kraftwerk Innerfragant war ein Brand ausgebrochen.

Die Brandmeldeanlage hatte den Bereitschaftsdienst verständigt, der den brennenden Wechselrichter sofort abgeschaltet hatte. 

„Die Kelag-Bereitschaftsgruppe war bereits vor Ort und erwartete die Feuerwehren. Die beiden Mitarbeiter lotsten unsere Einsatzkräfte gezielt durch das Gebäude - direkt zum Brandherd. Dadurch konnte ohne wertvollen Zeitverlust mit der Brandbekämpfung begonnen werden“, so die FF Flattach-Fragant. Rasch konnte der Brand mittels CO₂-Löscher unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Brandursache war ein technischer Defekt in der Schaltanlage. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehren standen mit 31 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz.

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