Edl: „Ein Wahnsinn! Diese EM ist echt gestört“

Über die 100 Meter Kraul war Lukas Edl in 49,45 Sekunden als 46. der Vorläufe noch der Beste aus dem rot-weiß-roten Quartett. „Die Zeit ist für den Vormittag okay und es passt, aber ich konnte nicht das umsetzen, was ich wollte“, meinte Edl und verwies auf die unglaubliche Dichte, der auch Topstars zum Opfer fielen: „Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. So was hat man auch bei einer WM noch nicht gesehen. Das ist echt gestört.“