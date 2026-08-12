Die Familie fieberte beim Bröndby-Deal vor Ort mit

„Chris passt perfekt in das Profil, das wir suchen – und das unseren Kader prägen soll: Hungrige und ehrgeizige Spieler, die sofort Leistung bringen können, aber auch über großes Entwicklungspotenzial verfügen“, skizziert Bröndby IF-Sportdirektor Julius Ohnesorge die Erwartungen an den Bregenzerwälder, den der elffache dänische Meister aus Stuttgart geholt hatte. Kolportiert für eine Million Euro, wobei sich der VfB eine Rückkaufoption – je nach Zeitpunkt zwischen fünf und sieben Millionen Euro gesichtert haben soll.