Radstar Pogacar lud Kärntner Talent zu Rennen ein

Im Nachwuchs hat der Kärntner Heimo Fugger als Weltmeister bei den Junioren und Europameister in der U23 auf der Bahn bereits auf sich aufmerksam gemacht. Auf der Straße durfte er nun erstmals mit WorldTour-Profis in die Pedale treten. Weil Superstar Tadej Pogacar ihn eingeladen hatte! Die Alpe-Adria-Tour in Kärnten geht ab Freitag zum siebenten Mal über die Bühne. Mit Oscar Eisel fährt auch der Sohn von Ex-Profi Bernie Eisel mit.
Als Welt- und Europameister auf der Bahn hat Radtalent Heimo Fugger (18) im Nachwuchs bereits aufgezeigt. Beim Kriterium von Tadej Pogacar Ende Juli in Komenda (Slo) durfte er erstmals mit WorldTour-Profis ein Rennen bestreiten. Weil ihn der Superstar persönlich eingeladen hatte.
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