Untersuchung nach tödlichem Tesla-Unfall in Texas

Weniger Technik als bei Rivalen

Musk will, dass Teslas mit Kameras als einzigen Sensoren autonom fahren können. Konkurrenten und viele Experten warnen hingegen schon lange, Kameras allein seien nicht verlässlich genug, weil sie bei schwierigen Sichtbedingungen Probleme haben könnten. Der Tesla-Chef beharrt jedoch auf seinem Plan. Andere Entwickler selbstfahrender Autos wie die bei Robotaxis führende Google-Schwesterfirma Waymo setzten dagegen zusätzlich teurere Technik wie Laser-Radare ein, die die Umgebung von Fahrzeugen abtasten.