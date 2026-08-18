Nach Mädchen-Suizid: Discord setzt Livestreams aus

Fünf Jugendliche wurden im Zusammenhang mit dem Tod des 13-jährigen Mädchens festgenommen, den ein Polizeibeamter als eine „Horrorshow im echten Leben“ beschrieb. Über 45 Minuten hinweg hatten die Jugendlichen das Mädchen mutmaßlich dazu angestiftet, ein Tier zu töten, wie ein Vertreter der Geheimdiensteinheit Ciberlab des Justizministeriums bekannt gab. Als das Mädchen dazu nicht in der Lage war, hätten die mutmaßlichen Täter es ermutigt, sich selbst zu töten.