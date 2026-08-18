57-Jährige zwang mehrere Frauen zur Prostitution

„Nur kleines Rädchen“

Nach kurzer Beratungszeit kam der Schöffensenat zu folgendem Urteil: Die 57-Jährige wurde im Sinne der Anklage rechtskräftig zu 24 Monaten Haft, davon acht unbedingt verurteilt. „Die Masterminds sitzen in China, die Angeklagte ist nur ein kleines Rädchen“, so der Richter in der Urteilsbegründung. Da sie bereits seit Februar in Untersuchungshaft saß und dem Antrag des Verteidigers auf vorzeitige Entlassung stattgegeben wurde, konnte sie das Gefängnis noch am Donnerstag verlassen.