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Stefan-Zweig-Villa

Wie ein Jagdschlösschen zum Tunnel-Objekt wurde

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23.06.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Liebe „Krone“-Leser! Ihnen geht es wohl auch nicht anders. Zur ehemaligen Stefan-Zweig-Villa auf dem Kapuzinerberg und ihren bewegten Jahren hat wohl jede Salzburgerin und jeder Salzburger eine Meinung. Die „Krone“ bringt heute Licht in das bewegte, vergangene Jahrhundert des Hauses.

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Abschied wegen Superreichen-Bashing? Privilegien für jene, die ohnehin schon genug haben? Die Meinungen zur Villa auf dem Kapuzinerberg, in der einst Stefan Zweig wohnte, gehen weit auseinander. Mit dem Inserat auf einer französischen Luxus-Immobilienplattform bekommt die Geschichte des Hauses eine weitere Facette.

Umgerechnet 12,7 Millionen Euro möchte der aktuelle Besitzer Wolfgang Porsche jetzt für das Haus – inklusive des Rechts, einen Tunnel zu graben. Wir werfen heute in der „Krone“ und online auf krone.at einen Blick in die bewegte Geschichte des exklusiven Gebäudes.

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23.06.2026

Jetzt sind einmal mögliche Käufer am Zug, später stellt sich die Frage, ob der Tunnel tatsächlich gegraben wird. Die „Krone“ bleibt für Sie jedenfalls an dem Thema Zweig-Villa dran. Einen schönen Dienstag!

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