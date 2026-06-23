Selenskyj boykottiert Konferenz in Polen

Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko teilte am Dienstag mit, dass sie die ukrainische Delegation leiten werde. Selenskyj hatte den Konflikt Ende Mai ausgelöst, als er einer Armee-Einheit den Beinamen „Helden der UPA“ verlieh. Die Entscheidung führte zu Protesten in der Ukraine. Kiew ehrt das Andenken an die Untergrundkämpfer der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA), weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg Widerstand gegen die Sowjetherrschaft leisteten. Während des Krieges verübten die Bewaffneten aber Massaker an Zehntausenden Polen und Juden in der heutigen Westukraine.

Selenskyj und weitere Politiker schicken Ehrungen zurück

Im Zuge des Streits entzog der rechtsnationale polnische Präsident Karol Nawrocki Selenskyj die höchste Ehrung Polens entzogen. „Wir hatten damals geglaubt, dass der 2023 verliehene ,Orden des Weißen Adlers‘ dem ukrainischen Volk und der Armee galt“, schrieb der ukrainische Staatschef in einem Posting auf der Kurznachrichtenplattform X und schickte den Orden mitsamt der dazugehörigen Urkunde per Post nach Warschau zurück.