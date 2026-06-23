Böller explodierte im Büro des Betreuers: Tinnitus

„Ich habe nichts geworfen“, wehrte sich der 16-Jährige beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht. Er will nur mit zwei Freunden in der Küche gewesen sein, als es knallte. Dass er aber schon mit dem Werfen von Knallkörpern aufgefallen ist, wie die Richterin erwähnte, leugnete er genauso: Das stimme nicht, so der 16-Jährige stotternd auf Syrisch. Die Berichte über sein Verhalten seien zudem „sehr schlecht“, bemerkte die Richterin, die es zusammenfassend auf den Punkt brachte: „Sie tun, was sie wollen, ohne Rücksicht auf Regeln.“