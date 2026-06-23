Liam Paynes Sohn Bear erbt sein Millionen-Vermögen

Liam war mit Kate und Rogelio nach Buenos Aires gereist, um am 2. Oktober 2024 ein Konzert seines ehemaligen One-Direction-Bandkollegen Niall in der Movistar Arena zu besuchen. Kate kehrte zwei Tage vor Liams Tod nach Florida zurück. Nach der Einstellung der Anklage wegen fahrlässiger Tötung reichte Rogelio eine Verleumdungsklage gegen Liams Vater Geoff Payne ein, zog diese später jedoch zurück. Geoff hatte den Staatsanwälten zuvor gesagt, er glaube, Rogelio habe seinen Sohn „im Stich gelassen“ und hätte mehr machen müssen, um ihm zu helfen.