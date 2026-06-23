Warnung an Tuchel: „Presse wird ihn schlachten“

„Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Aber wenn er nicht gewinnt und wir ein katastrophales Turnier erleben, dann wird er viel Kritik einstecken müssen“, so der ehemalige Coach von Bournemouth, Tottenham und West Ham weiter. „So läuft das nun mal. Die Zeitungen werden ihn schlachten, denn so läuft das eben. Das ist im Laufe der Jahre schon verschiedenen englischen Nationaltrainern passiert.“