Warnung an Tuchel: „Presse wird ihn schlachten“

Krönt sich England zum Weltmeister, wird Thomas Tuchel wohl zum gefeierten Held. Sollte der Plan nicht aufgehen, werde dem Teamchef die Kader-Wahl noch zum Verhängnis, ist Ex-Trainer Harry Redknapp überzeugt.
Tuchel hatte sich bei der WM-Auswahl gegen Stars wie Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire oder Trent Alexander-Arnold entschieden und dafür reichlich Kritik einstecken müssen. Gegenüber der „Sun“ meinte Redknapp nun: „Wenn er am Ende Recht hat und wir die Weltmeisterschaft gewinnen, wer kann ihm dann widersprechen?“ Allerdings würde die Stimmung rasch kippen, sollten die „Three Lions“ erneut ohne Pokal die Heimreise antreten.
„Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Aber wenn er nicht gewinnt und wir ein katastrophales Turnier erleben, dann wird er viel Kritik einstecken müssen“, so der ehemalige Coach von Bournemouth, Tottenham und West Ham weiter. „So läuft das nun mal. Die Zeitungen werden ihn schlachten, denn so läuft das eben. Das ist im Laufe der Jahre schon verschiedenen englischen Nationaltrainern passiert.“
Heute kann Aufstieg fixiert werden
Der Gefahr wird sich Tuchel wohl bewusst sein, wenngleich bislang alles nach Plan läuft. Gegen Kroatien – den vermeintlich stärksten Gruppengegner – feierte seine Mannschaft einen 4:2-Auftakterfolg, gegen Ghana soll heute um 22 Uhr (MESZ) der Aufstieg in die K.0.-Phase fixiert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.