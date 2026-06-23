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Kippt die Stimmung?

Warnung an Tuchel: „Presse wird ihn schlachten“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 13:32
England-Teamchef Thonmas Tuchel
England-Teamchef Thonmas Tuchel(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Krönt sich England zum Weltmeister, wird Thomas Tuchel wohl zum gefeierten Held. Sollte der Plan nicht aufgehen, werde dem Teamchef die Kader-Wahl noch zum Verhängnis, ist Ex-Trainer Harry Redknapp überzeugt.

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Tuchel hatte sich bei der WM-Auswahl gegen Stars wie Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire oder Trent Alexander-Arnold entschieden und dafür reichlich Kritik einstecken müssen. Gegenüber der „Sun“ meinte Redknapp nun: „Wenn er am Ende Recht hat und wir die Weltmeisterschaft gewinnen, wer kann ihm dann widersprechen?“  Allerdings würde die Stimmung rasch kippen, sollten die „Three Lions“ erneut ohne Pokal die Heimreise antreten.

Harry Redknapp (79) weiß, wie das Trainergeschäft läuft.
Harry Redknapp (79) weiß, wie das Trainergeschäft läuft.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

„Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Aber wenn er nicht gewinnt und wir ein katastrophales Turnier erleben, dann wird er viel Kritik einstecken müssen“, so der ehemalige Coach von Bournemouth, Tottenham und West Ham weiter. „So läuft das nun mal. Die Zeitungen werden ihn schlachten, denn so läuft das eben. Das ist im Laufe der Jahre schon verschiedenen englischen Nationaltrainern passiert.“

Heute kann Aufstieg fixiert werden
Der Gefahr wird sich Tuchel wohl bewusst sein, wenngleich bislang alles nach Plan läuft. Gegen Kroatien – den vermeintlich stärksten Gruppengegner – feierte seine Mannschaft einen 4:2-Auftakterfolg, gegen Ghana soll heute um 22 Uhr (MESZ) der Aufstieg in die K.0.-Phase fixiert werden.

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