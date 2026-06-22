In Hitzewelle schmelzen die Juni-Rekorde dahin

Viele könnten fallen

Ob das Hoch neue Rekordtemperaturen bringen kann? „Die höchsten Werte gibt es im Juli, da hat der Boden mehr Hitze gespeichert“, sagt der Meteorologe. Anders sieht es aber bei den Juni-Rekorden aus: „Die liegen zwischen 34 und 36 Grad – laut Prognose werden viele wackeln, einige könnten dahinschmelzen“, so Haslhofer.