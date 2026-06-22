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Bei bis zu 36 Grad

In Hitzewelle schmelzen die Juni-Rekorde dahin

Oberösterreich
22.06.2026 19:00
Keine Wolken, kein Niederschlag, dafür neue Rekordtemperaturen!
Keine Wolken, kein Niederschlag, dafür neue Rekordtemperaturen!(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Zwar bringt erst der aufgeheizte Boden im Juli die wirklichen Hitzerekorde, Monats-Höchstwerte könnten am Wochenende aber locker geknackt werden. Nicht nur in den Niederungen, sondern auch im hochalpinen Bereich werden bis über 18 Grad erwartet – fatal etwa für den Dachstein-Gletscher. 

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Einige Zeit lang war Linz am Montag der OÖ-„Hotspot“, zumindest bevor sich ein Wolkenband vor die Sonne schob. In Ranshofen hatte es sogar stolze 33,4 Grad.

Bis zu 36 Grad
Bis Mittwoch kann es im Laufe des Tages regionale Schauer geben. Ab Donnerstag gibt der Sommer Vollgas: „Minimale Wolken, kein Niederschlag und am Samstag Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad“, sieht GeoSphere-Austria-Experte Josef Haslhofer.

Das waren die Maximaltemperaturen am Montag
Das waren die Maximaltemperaturen am Montag(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Viele könnten fallen
Ob das Hoch neue Rekordtemperaturen bringen kann? „Die höchsten Werte gibt es im Juli, da hat der Boden mehr Hitze gespeichert“, sagt der Meteorologe. Anders sieht es aber bei den Juni-Rekorden aus: „Die liegen zwischen 34 und 36 Grad – laut Prognose werden viele wackeln, einige könnten dahinschmelzen“, so Haslhofer.

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Rekord von 37,4 Grad
Den Rekord für die höchste jemals im Juni in Oberösterreich gemessene Temperatur hält übrigens Bad Goisern mit 37,4 Grad am 30. Juni 2019 – der sollte wohl halten. Aber auch am Dachstein könnte der Rekord von 18,1 Grad am Samstag zerfließen. Besonders fatal: Dort hat es bereits in der Früh 7 Grad plus – der Gletscher kann sich nicht regenerieren.

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