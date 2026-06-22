Gegenwind für Modric vor dessen 200. Länderspiel

Kroatiens Langzeit-Kapitän schraubt seine Rekordmarke mit dem zweiten Spiel bei dieser WM weiter nach oben, hat aber nach der Niederlage gegen England mit scharfem Gegenwind zu kämpfen.
„Wir danken Gott, dass Luka immer noch bei uns ist.“ Es sind große Worte von Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic, die die Bedeutung von Luka Modric für das Nationalteam seines Landes unterstreichen. Wenn dieser die Auswahl seines Landes zum Duell mit Panama im zweiten Spiel der Gruppe L in Toronto auf das Spielfeld führen wird, geht der 40-Jährige in sein 200. Länderspiel. Ivan Perisic folgt als Zweitplatzierter dieser Statistik mit Respektabstand von 49 Partien.
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