Gegenwind für Modric vor dessen 200. Länderspiel

„Wir danken Gott, dass Luka immer noch bei uns ist.“ Es sind große Worte von Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic, die die Bedeutung von Luka Modric für das Nationalteam seines Landes unterstreichen. Wenn dieser die Auswahl seines Landes zum Duell mit Panama im zweiten Spiel der Gruppe L in Toronto auf das Spielfeld führen wird, geht der 40-Jährige in sein 200. Länderspiel. Ivan Perisic folgt als Zweitplatzierter dieser Statistik mit Respektabstand von 49 Partien.