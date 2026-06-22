Breite Front gegen Kickls „Watschn“-Befürwortung

ÖVP findet Kickl-Aussage zum „Fremdschämen“

SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu darf durchaus optimistisch sein, dass sich dafür eine Mehrheit findet. Denn: Auch der Koalitionspartner der Blauen in OÖ, die ÖVP, verurteilt Kickls „Watschn“-Schwärmerei. Die Abgeordnete Regina Aspalter, selbst Mutter und Pädagogin, sagte zuletzt im Landtag in Richtung FPÖ-Fraktion: „Wir als christlich-soziale Partei finden diese Aussage zum Fremdschämen. Grenzen setzen darf nicht mit Gewalt vermischt werden.“ Sie erhielt dafür parteiübergreifenden Applaus – nur nicht von der FPÖ.