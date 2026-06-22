Schließung des Asylheims lässt Wogen hoch gehen

VP kritisiert FP

VP-Stadtrat Martin Oberndorfer wirft den Freiheitlichen vor, sich mit fremden Federn zu schmücken: „Weder der Bürgermeister noch Integrationsreferent Kroiß haben diese Schließung veranlasst oder einen Beitrag dazu geleistet. Die FPÖ will hier krampfhaft eine positive Entwicklung des Landes als eigenen Erfolg verkaufen. In Wirklichkeit ist die Stadtpolitik hier aber nur Zaungast.“ Er verweist auf die generell sinkenden Zahlen der Asylwerber. „Deshalb wurden in Oberösterreich schon sechs Standorte geschlossen.“