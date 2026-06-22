Motorboot-Ausnahme sorgt für Wirbel am Attersee

Mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen manche Motorboote auch während der Sommersperre am Attersee unterwegs sein. Doch ausgerechnet ein als Wassertaxi genehmigtes Boot soll für Fahrgäste kaum verfügbar sein. Jetzt prüfen Behörden – und die Grünen schalten den Landtag ein.
Ab 1. Juli wird es auf den Seen im Salzkammergut trotz Hochsaison wieder ruhiger. Dann beginnt die achtwöchige Sperre für Motorboote. Ausnahmen gibt es nur für bestimmte Zwecke – etwa für gewerbliche Wassertaxis. Wer eine entsprechende Genehmigung des Landes besitzt, darf auch während der Sperre Fahrgäste transportieren.
Genau eine solche Ausnahme sorgt nun am Attersee für Diskussionen. Ein Unternehmen aus Frankenburg betreibt dort laut Firmenbuch ein Wassertaxi und hat dafür ein Frauscher-Motorboot in Steinbach stationiert. Das Problem: Wer eine Fahrt buchen möchte, erhält entweder keine Antwort oder eine Absage. Mehrere Anrufer berichten, dass unter der angegebenen Telefonnummer niemand erreichbar sei oder mitgeteilt werde, dass „eine Taxi-Fahrt derzeit nicht möglich ist“.
Dabei sind solche Genehmigungen begehrt. Allein am Attersee gibt es laut Land Oberösterreich 30 Ausnahmen für gewerbliche Wassertaxis. Im Verzeichnis des Tourismusverbandes Attersee-Attergau scheinen allerdings nur acht Unternehmen als offizielle Wasser-Taxi-Partner auf.
Für den Betreiber könnte die Ausnahmegenehmigung nun zum Politikum werden. Die zuständige Behörde prüft bereits, ob die Lizenz rechtmäßig vergeben wurde. Zudem wollen die Grünen den Fall in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause zum Thema machen. Geplant sind Anfragen an Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ), in dessen Zuständigkeit die Vergabe der Ausnahmen fällt.
Dabei soll nicht nur dieser Einzelfall beleuchtet werden. Die Grünen wollen auch wissen, ob möglicherweise weitere Genehmigungen erteilt wurden, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.