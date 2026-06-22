Motorboot-Ausnahme sorgt für Wirbel am Attersee

Genau eine solche Ausnahme sorgt nun am Attersee für Diskussionen. Ein Unternehmen aus Frankenburg betreibt dort laut Firmenbuch ein Wassertaxi und hat dafür ein Frauscher-Motorboot in Steinbach stationiert. Das Problem: Wer eine Fahrt buchen möchte, erhält entweder keine Antwort oder eine Absage. Mehrere Anrufer berichten, dass unter der angegebenen Telefonnummer niemand erreichbar sei oder mitgeteilt werde, dass „eine Taxi-Fahrt derzeit nicht möglich ist“.