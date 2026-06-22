So unterschiedlich viel kostet der Führerschein

Zusätzliche Kosten

Allerdings variiert neben dem Preis auch das Angebot: Für zusätzliche Fahrlektionen werden zwischen 70 und 140 Euro fällig, die verpflichtenden Perfektionsfahrten schlagen mit 180 bis 350 Euro zu Buche. Bei einigen Fahrschulen sind die Lernunterlagen im Preis inkludiert, bei den anderen kommen dafür zusätzliche Kosten von bis zu 80 Euro dazu. Weiterhin können noch weitere Kosten anfallen, wie Behördengebühren, Arzthonorar und für den Erste-Hilfe-Kurs oder Prüfungswiederholungen.