So unterschiedlich viel kostet der Führerschein

Fast 600 Euro beträgt der Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Führerscheinkurs in Oberösterreich. Gegenüber dem Vorjahr haben die Preise auch heuer wieder angezogen – der Durchschnittspreis liegt nun bei fast 2000 Euro. Die Arbeiterkammer OÖ kritisiert mangelnde Transparenz bei vielen Anbietern.
32 Theoriekurslektionen und 18 Praxiseinheiten umfasst die Ausbildung zum Führerschein der Klasse B – der klassische Pkw-Führerschein. Im Durchschnitt kostet die Fahrerlaubnis 1932 Euro – von 1580 Euro bis 2177 Euro verlangen die heimischen Anbieter. Das ist eine Preiserhöhung von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Zusätzliche Kosten
Allerdings variiert neben dem Preis auch das Angebot: Für zusätzliche Fahrlektionen werden zwischen 70 und 140 Euro fällig, die verpflichtenden Perfektionsfahrten schlagen mit 180 bis 350 Euro zu Buche. Bei einigen Fahrschulen sind die Lernunterlagen im Preis inkludiert, bei den anderen kommen dafür zusätzliche Kosten von bis zu 80 Euro dazu. Weiterhin können noch weitere Kosten anfallen, wie Behördengebühren, Arzthonorar und für den Erste-Hilfe-Kurs oder Prüfungswiederholungen.
Überall teurer
Beim L17-Führerschein liegen die Preise zwischen 1.670 und 2.149 Euro, durchschnittlich bei 1.939 Euro. Eine Teuerung gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Prozent. Die duale Ausbildung kostet durchschnittlich 1.565 Euro (zwischen 1.260 und 1.759 Euro) – 2,88 Prozent teurer als im noch im Vorjahr.
Mangelnde Transparenz
Was den Konsumentenschützern sauer aufstößt, ist mangelnde Transparenz bei der Preisgestaltung: Während 14 Fahrschulen mit gutem Beispiel vorangehen und alle Preise auf ihren Internetseiten auflisten, war in sechs Bezirken (Braunau, Gmunden, Ried, Steyr, Vöcklabruck und Wels-Land) keine einzige Fahrschule bereit, ihre Preise bekanntzugeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.