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So unterschiedlich viel kostet der Führerschein

Oberösterreich
22.06.2026 12:03
Bei der Fahrerlaubnis gilt: Preise und Leistungen vergleichen!
Bei der Fahrerlaubnis gilt: Preise und Leistungen vergleichen!(Bild: Krone KREATIV/Gerhard Seybert – stock.adobe.com, Grüne Wien)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Fast 600 Euro beträgt der Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Führerscheinkurs in Oberösterreich. Gegenüber dem Vorjahr haben die Preise auch heuer wieder angezogen – der Durchschnittspreis liegt nun bei fast 2000 Euro. Die Arbeiterkammer OÖ kritisiert mangelnde Transparenz bei vielen Anbietern.

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32 Theoriekurslektionen und 18 Praxiseinheiten umfasst die Ausbildung zum Führerschein der Klasse B – der klassische Pkw-Führerschein. Im Durchschnitt kostet die Fahrerlaubnis 1932 Euro – von 1580 Euro bis 2177 Euro verlangen die heimischen Anbieter. Das ist eine Preiserhöhung von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zusätzliche Kosten
Allerdings variiert neben dem Preis auch das Angebot: Für zusätzliche Fahrlektionen werden zwischen 70 und 140 Euro fällig, die verpflichtenden Perfektionsfahrten schlagen mit 180 bis 350 Euro zu Buche. Bei einigen Fahrschulen sind die Lernunterlagen im Preis inkludiert, bei den anderen kommen dafür zusätzliche Kosten von bis zu 80 Euro dazu. Weiterhin können noch weitere Kosten anfallen, wie Behördengebühren, Arzthonorar und für den Erste-Hilfe-Kurs oder Prüfungswiederholungen. 

Überall teurer
Beim L17-Führerschein liegen die Preise zwischen 1.670 und 2.149 Euro, durchschnittlich bei 1.939 Euro. Eine Teuerung gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Prozent. Die duale Ausbildung kostet durchschnittlich 1.565 Euro (zwischen 1.260 und 1.759 Euro) – 2,88 Prozent teurer als im noch im Vorjahr.

Mangelnde Transparenz
Was den Konsumentenschützern sauer aufstößt, ist mangelnde Transparenz bei der Preisgestaltung: Während 14 Fahrschulen mit gutem Beispiel vorangehen und alle Preise auf ihren Internetseiten auflisten, war in sechs Bezirken (Braunau, Gmunden, Ried, Steyr, Vöcklabruck und Wels-Land) keine einzige Fahrschule bereit, ihre Preise bekanntzugeben. 

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