Kommt jetzt ein Rad-Fahrverbot auf der Landstraße?

Zunehmendes Problem beim Schmidtor

„Die Sicherheit der Fußgänger muss auf der Landstraße oberste Priorität haben. Wenn sich laufend Senioren, Familien mit Kinderwägen und andere Passanten über gefährliche Situationen beschweren, dann darf die Politik nicht wegschauen“, betont FPÖ-Verkehrssprecher Gemeinderat Manuel Matsche. Besonders im Bereich der Schmidtorstraße sieht die FPÖ ein zunehmendes Problem. Enge Platzverhältnisse, die Straßenbahn und der wachsende Radverkehr würden immer wieder zu heiklen Situationen führen.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt laut den Freiheitlichen die steigende Zahl an E-Bikes. Diese seien schwerer und schneller unterwegs als herkömmliche Fahrräder.