Acht Abgänge und nur ein Zugang: Klub unter Druck!

Bei der SV Ried und Blau-Weiß Linz stehen rund um die Trainingsstarts am Dienstag noch zahlreiche personelle Veränderungen an. Das ist bei einem anderen OÖ-Bundesligisten ganz, ganz anders. Trotz 14 Ab- und zehn Zugängen sieht die sportliche Führung bereits sämtliche Transferziele erreicht.