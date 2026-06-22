Acht Abgänge und nur ein Zugang: Klub unter Druck!

Bei der SV Ried und Blau-Weiß Linz stehen rund um die Trainingsstarts am Dienstag noch zahlreiche personelle Veränderungen an. Das ist bei einem anderen OÖ-Bundesligisten ganz, ganz anders. Trotz 14 Ab- und zehn Zugängen sieht die sportliche Führung bereits sämtliche Transferziele erreicht.
„Wir haben alle Transferziele erreicht“, sagt Sportchef Rene Swete. „Stimmt, der Kader ist komplett und ich bin zufrieden“, bestätigt Trainer Chris Heinle.
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