Drogendealer prügelt auch immer seine Freundin

Bis zu sechs Kilo Drogen

Der Beschuldigte ist dabei dringend verdächtig und teilweise geständig, im Zeitraum zwischen dem 1. November 2025 bis zu seiner Festnahme Suchtgift in Form von vier Kilogramm bis sechs Kilogramm Cannabiskraut und Cannabisharz im Internet angekauft und im Großraum der Stadt Ried im Innkreis gewinnbringend in Umlauf gebracht zu haben. Am 18. Juni 2026 erfolgten nun eine Hausdurchsuchungen - dabei wurde der 33-Jährige auch festgenommen. Auch seine 40-jährige Lebensgefährtin wurde kurzzeitig festgenommen, da sie im Besitz von Suchtmitteln war. In ihrer Wohnung konnte auch eine Cannabis-Indoor-Aufzuchtanlage sichergestellt werden.