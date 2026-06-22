Drogendealer prügelt auch immer seine Freundin

Er verkaufte nicht nur im großen Stil Drogen, sondern verprügelte auch immer wieder seine Freundin (40). Nun konnte ein 33-Jähriger aus Kalham (OÖ) ausgeforscht und verhaftet werden. Er soll im Innviertel seit dem Vorjahr aktiv gewesen sein.
Nach umfassenden Ermittlungen konnten Beamte des Koordinierten Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos Ried im Innkreis unter Leitung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis dem 33-Jährigen den gewinnbringenden Handel mit Suchtgift nachweisen.
Bis zu sechs Kilo Drogen
Der Beschuldigte ist dabei dringend verdächtig und teilweise geständig, im Zeitraum zwischen dem 1. November 2025 bis zu seiner Festnahme Suchtgift in Form von vier Kilogramm bis sechs Kilogramm Cannabiskraut und Cannabisharz im Internet angekauft und im Großraum der Stadt Ried im Innkreis gewinnbringend in Umlauf gebracht zu haben. Am 18. Juni 2026 erfolgten nun eine Hausdurchsuchungen - dabei wurde der 33-Jährige auch festgenommen. Auch seine 40-jährige Lebensgefährtin wurde kurzzeitig festgenommen, da sie im Besitz von Suchtmitteln war. In ihrer Wohnung konnte auch eine Cannabis-Indoor-Aufzuchtanlage sichergestellt werden.
Verletzungen am ganzen Körper
Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an. Der 33-Jährige ist zudem dringend verdächtig und teilweise geständig, die 40-Jährige seit Dezember 2025 wöchentlich physischer Gewalt ausgesetzt zu haben, wodurch sie Verletzungen am gesamten Körper erlitt. Er wurde in die Justizanstalt Ried überstellt.
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