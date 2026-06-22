Gedenkschloss Hartheim erhält Museumspreis

30.000 Menschen wurden von den Nationalsozialisten in der Gaskammer der damaligen Tötungsanstalt in Hartheim ermordet. Um an die Gräueltaten zu erinnern, wurde der Ort in ein Lern- und Gedenkschloss umgebaut, das nun mit dem Österreichischen Museumspreis ausgezeichnet wird.
Der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, Bezirk Eferding, wurde vom Museumsbeirat des Kulturministeriums für den Österreichischen Museumspreis empfohlen. Verliehen wird die Ehrung am 15. Oktober in Eisenstadt im Rahmen des Museumstages.
„Ort des Erinnerns“
„Der Lern- und Gedenkort ist ein Mahnmal für die Würde der Menschen, ein Ort des Erinnerns, aber auch eine Brücke zu Gegenwart und Zukunft, in der wir dafür verantwortlich sind, dass Menschen nicht verachtet und ausgegrenzt werden“, freut sich Landeshauptmann Thomas Stelzer über die große Auszeichnung.
Dauerausstellung
Etwa 30.000 Menschen wurden in der Gaskammer der Tötungsanstalt der Nationalsozialisten ermordet. Im Jahr 2023 wurde im Schloss Hartheim die Dauerausstellung „Wert des Lebens“ eröffnet.
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