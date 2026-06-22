Gedenkschloss Hartheim erhält Museumspreis

„Ort des Erinnerns“

„Der Lern- und Gedenkort ist ein Mahnmal für die Würde der Menschen, ein Ort des Erinnerns, aber auch eine Brücke zu Gegenwart und Zukunft, in der wir dafür verantwortlich sind, dass Menschen nicht verachtet und ausgegrenzt werden“, freut sich Landeshauptmann Thomas Stelzer über die große Auszeichnung.