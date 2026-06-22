Public Viewings als rot-weiß-rote Partyzonen

„Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust“

Anders als im Stadion in Texas, wo die argentinischen Fans klar in der Überzahl waren, dominierten in Oberösterreich natürlich die rot-weiß-roten Farben. Nur vereinzelt blitzten himmelblaue Trikots durch die Menschenmassen. Einer, der bewusst aus der Reihe tanzte, war der Welser Alexander Stützler. Der 22-Jährige fieberte beim Public Viewing in seiner Heimatstadt nicht für Österreich, sondern im Argentinien-Trikot mit. „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, aber mein absoluter Held ist Lionel Messi. Darum habe ich das Argentinien-Trikot angezogen“, verriet er.