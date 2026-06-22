Ars Electronica diskutiert über „Menschlichkeit“

Festival wird neu aufgestellt

Nachdem die PostCity – das Postverteilzentrum neben dem Linzer Hauptbahnhof – nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung steht, wandert das Festival Ars Electronica im Herbst wieder in die Innenstadt und bespielt mehr als 30 Locations. Die preisgekrönten Arbeiten werden im Kunstmuseum Lentos zu sehen sein – eine von drei großen Ausstellungen.