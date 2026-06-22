Schlusstakt: Martin Rummel als Rektor bestätigt

Die dritte Instanz, der Universitätsrat, traf schließlich die endgültige Entscheidung: Rummel wurde erneut als Rektor vorgeschlagen. Die Landesregierung hat am Montag die Wahl „abgesegnet“, die Vertreter von Grünen und SPÖ hatten dagegen gestimmt.

Rummel ist seit 2021 Rektor. Seither wurden wichtige Entwicklungen in den Bereichen Internationalisierung, künstlerische Exzellenz und organisatorische Weiterentwicklung der Universität selbst angestoßen.