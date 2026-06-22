Lehrermangel an Schule: Eltern uneins über Erhalt

„Falls die Schule im Herbst 2026 weitergeführt wird und wir alle gezwungen sind, unsere Kinder in die VS St. Nikola zu bringen (ein sprengelfremder Schulbesuch wird abgelehnt), besteht weiterhin das erhebliche Risiko einer Schließung in den Folgejahren“, heißt es in einer Mail an die „Krone“. Andere Stimmen aus der Elternschaft sind für einen Erhalt der Schule, vor allem, weil diese klein und familiär ist.