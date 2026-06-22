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Mit 18 auf Überholspur

Titelflut und neuer Rekord – nur Matura fehlt noch

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 19:30
Ibrahim Mbaye ist auf der Überholspur.
Ibrahim Mbaye ist auf der Überholspur.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Ein 17-Jähriger und elf 18-Jährige sind bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz – der drittjüngste Spieler ist der in Frankreich geborene und für Senegal spielende Ibrahim Mbaye. Gegen Norwegen bestreitet er erst sein zweites WM-Spiel, seine Visitenkarte ist aber schon jetzt beeindruckend.

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Beim Blick auf die Sammlung von Ibrahim Mbaye wird auch so manch gestandener Fußball-Profi richtig neidisch! Denn der mit 18 Jahren und 149 Tagen drittjüngste Spieler der WM 2026 hat mit Paris St. Germain bereits sieben Titel geholt. Zweimal Champions League, zweimal französischer Meister, einmal Super-Cup-Sieger, einmal Interkontinental-Pokal-Sieger und einmal französischer Pokal-Sieger steht auf seiner Visitenkarte. Zudem war er beim Final-Triumph Senegals beim Afrika-Cup dabei – das Spiel wurde aber nachträglich mit 3:0 für Marokko gewertet.

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