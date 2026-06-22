Titelflut und neuer Rekord – nur Matura fehlt noch

Beim Blick auf die Sammlung von Ibrahim Mbaye wird auch so manch gestandener Fußball-Profi richtig neidisch! Denn der mit 18 Jahren und 149 Tagen drittjüngste Spieler der WM 2026 hat mit Paris St. Germain bereits sieben Titel geholt. Zweimal Champions League, zweimal französischer Meister, einmal Super-Cup-Sieger, einmal Interkontinental-Pokal-Sieger und einmal französischer Pokal-Sieger steht auf seiner Visitenkarte. Zudem war er beim Final-Triumph Senegals beim Afrika-Cup dabei – das Spiel wurde aber nachträglich mit 3:0 für Marokko gewertet.